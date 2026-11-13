Родителям новорождённых выдали 29 000 наборов «Я родился в Подмосковье!»

13 ноября 2026, 17:58

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской области при рождении ребёнка родители могут выбрать подарочный набор «Я родился в Подмосковье!» или денежную выплату в 20 000 рублей.





Программа действует с 2019 года. С этого момента в регионе уже выдали более 29 000 таких наборов, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.

«Появление малыша – важное и радостное событие для каждой семьи. Чтобы сделать первые месяцы жизни с ребёнком максимально комфортными для родителей, в Подмосковье предусмотрен подарочный набор, в который входят более 50 необходимых предметов. Это одежда, средства гигиены, постельные принадлежности и другие полезные вещи. С момента запуска программы в регионе выдали уже более 29 000 наборов «Я родился в Подмосковье!», в том числе свыше 2800 – с начала этого года», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.