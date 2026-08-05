Консолидированный бюджет Наро-Фоминского округа вырос с 10 до 16 млрд рублей
Привлечение инвестиций, обновление коммунальных сетей, строительство социальных объектов и создание новых общественных пространств стали главными темами рабочей встречи губернатора Московской области Андрея Воробьёва с главой Наро-Фоминского городского округа Романом Шамнэ.
Он руководит муниципалитетом уже девять лет.
«Вы долгое время работали на благо родного округа в разных должностях, занимались развитием сферы ЖКХ, экономики и строительства. Уже продолжительное время вы возглавляете Наро-Фоминский городской округ. Я пригласил вас обсудить, как обстоят дела на вверенной вам территории, что сделано по ключевым направлениям, какие важные наказы жителей удалось выполнить», – сказал Воробьёв.Как отметил Шамнэ, с 2021 в округе заметно выросли доходы в бюджет и приток инвестиций.
«У нас увеличились доходы бюджета за счёт собственных источников – за пять лет на 85%. В целом консолидированный бюджет Наро-Фоминского городского округа вырос с 10 миллиардов рублей почти до 16 миллиардов. Ключевое здесь – именно собственные доходы. Инвестиции и создание рабочих мест – основа, которая позволяет развиваться дальше», – сообщил глава.Только за последние два года в округе реализовано 11 инвестиционных проектов на 13,7 млрд рублей. Это позволило создать свыше 1300 рабочих мест. Сейчас в стадии реализации – 29 проектов почти на 47 миллиардов. В перспективе это ещё более 5300 рабочих мест.