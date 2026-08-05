В Щёлкове в этом году откроют отремонтированные школы, детсад и поликлинику

05 августа 2026, 15:53

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО

Капитальный ремонт четырёх школ, детского сада и поликлиники завершат в текущем году в округе Щёлково. Об этом губернатору Московской области Андрею Воробьёву доложил глава муниципалитета Андрей Булгаков, сообщает пресс-служба правительства региона.





Всего с 2020 года в Щёлкове обновили восемь школ и четыре детсада.





«В этом году двери после капремонта откроют четыре школы: №28 в селе Трубино, №24 в посёлке Монино, №21 в посёлке Загорянский и образовательный комплекс для детей с ОВЗ в городе Щелково, а также детский сад в Загорянском. Кроме того, на конец 2026 — начало 2027 года запланирован ввод нового детсада на 300 мест в Монине», — сказал Булгаков.