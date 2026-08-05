В Щёлкове в этом году откроют отремонтированные школы, детсад и поликлинику
Капитальный ремонт четырёх школ, детского сада и поликлиники завершат в текущем году в округе Щёлково. Об этом губернатору Московской области Андрею Воробьёву доложил глава муниципалитета Андрей Булгаков, сообщает пресс-служба правительства региона.
Всего с 2020 года в Щёлкове обновили восемь школ и четыре детсада.
«В этом году двери после капремонта откроют четыре школы: №28 в селе Трубино, №24 в посёлке Монино, №21 в посёлке Загорянский и образовательный комплекс для детей с ОВЗ в городе Щелково, а также детский сад в Загорянском. Кроме того, на конец 2026 — начало 2027 года запланирован ввод нового детсада на 300 мест в Монине», — сказал Булгаков.Он также сообщил, что близится к завершению ремонт поликлиники №2 на Парковой улице в городе Щёлково. Открыть обновлённое медучреждение для пациентов планируют в августе-сентябре.
Кроме того, в округе ведётся ремонт учреждений культуры. За минувшие пять лет реконструкцию провели в экспозиционных залах Щелковского музея, ДК им. В.П. Чкалова, Щелковской центральной библиотеке, Центральном дворце культуру, ДК «Заречный», «Оболдинский» и культурно-спортивном комплексе «Мальцево». Сейчас работы продолжаются в малом зрительном зале Центрального ДК, усадьбе Фряново, Щёлковском театре и ДК «Огуднево».