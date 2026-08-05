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Подмосковный ортопед рассказала, как выбрать для школьника правильный рюкзак

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Вес рюкзака первоклассника не должен быть больше полутора килограммов. Об этом сообщила заведующая отделением детской ортопедической реабилитации Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы Наталья Григорьева.



Она рассказала, как подобрать качественный рюкзак, чтобы он не навредил осанке школьника.

«Вес портфеля первоклашки, с учётом всех застёжек, пропиток и учебников, не должен превышать полутора килограммов. Стоит обратить внимание и на спинку рюкзака. Ортопедическая спинка важна именно для учеников начальных классов, так как мышечный корсет в этом возрасте ещё не сформирован. Между спинкой ранца и спиной школьника должно оставаться небольшое пространство для циркуляции воздуха. Ребёнок должен чувствовать себя комфортно и не потеть», – объяснила Григорьева.
По словам врача, лучше выбирать ранцы с регулируемой длиной лямок и застёжкой-перетяжкой на груди. Она поможет распределить нагрузку, а лямки не будут сползать и натирать.

Перед покупкой важной примерить рюкзак с чем-то тяжёлым внутри, подтянуть ремни по спинке и спросить ребёнка, удобно ли ему. Рюкзак обязательно должен соответствовать росту и комплекции школьника.

Помимо этого, нужно следить, чтобы он не носил ранец на одной лямке, иначе нагрузка будет распределяться неравномерно, и это приведёт к проблемам с осанкой.
«Конечно, ортопедические заболевания позвоночника имеют гораздо более глубокую причину и развиваются не потому, что ребёнок неправильно носил рюкзак. А вот уже имеющиеся заболевания неправильно подобранный рюкзак может усугубить. У ортопедически здоровых людей это может вызывать утомление асимметрично перегруженных мышц», – сказала врач.
Григорьева также напомнила, что ранец школьника должен иметь светоотражающие элементы. Если выбранный рюкзак ими не оснащён, нужно прикрепить их самостоятельно.
Лора Луганская

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