Подмосковный ортопед рассказала, как выбрать для школьника правильный рюкзак
Вес рюкзака первоклассника не должен быть больше полутора килограммов. Об этом сообщила заведующая отделением детской ортопедической реабилитации Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы Наталья Григорьева.
Она рассказала, как подобрать качественный рюкзак, чтобы он не навредил осанке школьника.
«Вес портфеля первоклашки, с учётом всех застёжек, пропиток и учебников, не должен превышать полутора килограммов. Стоит обратить внимание и на спинку рюкзака. Ортопедическая спинка важна именно для учеников начальных классов, так как мышечный корсет в этом возрасте ещё не сформирован. Между спинкой ранца и спиной школьника должно оставаться небольшое пространство для циркуляции воздуха. Ребёнок должен чувствовать себя комфортно и не потеть», – объяснила Григорьева.По словам врача, лучше выбирать ранцы с регулируемой длиной лямок и застёжкой-перетяжкой на груди. Она поможет распределить нагрузку, а лямки не будут сползать и натирать.
Перед покупкой важной примерить рюкзак с чем-то тяжёлым внутри, подтянуть ремни по спинке и спросить ребёнка, удобно ли ему. Рюкзак обязательно должен соответствовать росту и комплекции школьника.
Помимо этого, нужно следить, чтобы он не носил ранец на одной лямке, иначе нагрузка будет распределяться неравномерно, и это приведёт к проблемам с осанкой.
«Конечно, ортопедические заболевания позвоночника имеют гораздо более глубокую причину и развиваются не потому, что ребёнок неправильно носил рюкзак. А вот уже имеющиеся заболевания неправильно подобранный рюкзак может усугубить. У ортопедически здоровых людей это может вызывать утомление асимметрично перегруженных мышц», – сказала врач.Григорьева также напомнила, что ранец школьника должен иметь светоотражающие элементы. Если выбранный рюкзак ими не оснащён, нужно прикрепить их самостоятельно.