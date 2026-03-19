Красногорские кадеты познакомились с работой Совета Федерации

19 марта 2026, 19:31

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Учащиеся кадетского класса Нахабинского лицея №1 побывали с экскурсией в Совете Федерации. Ребятам рассказали о становлении российского парламентаризма, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.





Кадеты узнали, какую роль верхняя палата парламента играет в жизни современной России. Они познакомились со структурой власти, с тем, как работают сенаторы, как устроены комитеты, как создаются законы, по которым живёт страна.

«Такие встречи помогают ребятам не просто изучать теорию по учебникам обществознания, но и своими глазами видеть, как работает государство. Для будущего кадета понимание основ государственного устройства – важный шаг на пути становления как гражданина и защитника Отечества», – подчеркнули в пресс-службе.