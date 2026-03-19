Красногорские кадеты познакомились с работой Совета Федерации
Учащиеся кадетского класса Нахабинского лицея №1 побывали с экскурсией в Совете Федерации. Ребятам рассказали о становлении российского парламентаризма, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.
Кадеты узнали, какую роль верхняя палата парламента играет в жизни современной России. Они познакомились со структурой власти, с тем, как работают сенаторы, как устроены комитеты, как создаются законы, по которым живёт страна.
«Такие встречи помогают ребятам не просто изучать теорию по учебникам обществознания, но и своими глазами видеть, как работает государство. Для будущего кадета понимание основ государственного устройства – важный шаг на пути становления как гражданина и защитника Отечества», – подчеркнули в пресс-службе.
Как напомнили в администрации, кадетские классы военно-инженерной направленности действуют в Нахабинском лицее с 2019 года. Помимо общеобразовательных дисциплин, ребята изучают строевую подготовку, прикладную информатику, военную историю, занимаются бальными танцами.
Занятия ведут офицеры академии им. Карбышева, с которой у образовательной организации действует соглашение о сотрудничестве.