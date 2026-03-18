На строительстве пожарного депо в Красногорске завершают монолитные работы

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Пожарное депо строят на территории жилого комплекса «Ильинские луга» в городском округе Красногорск. О ходе работ рассказали в пресс-службе министерства жилищной политики Московской области.





По проекту, в здании депо общей площадью три тысячи квадратных метров разместят служебные помещения, комнаты отдыха, тренажёрный зал и учебные классы, а на прилегающей территории будет тренировочная башня и стадион с площадками для физподготовки пожарных.





«В настоящее время на объекте находятся на финальной стадии монолитные работы и завершается обустройство внешних инженерных сетей», — говорится в сообщении.