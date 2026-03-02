Аварийный мост через Грязевку в Нахабине демонтируют до конца апреля

02 марта 2026, 14:19

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Пешеходный мост через речку Грязевку, расположенный в посёлке Нахабино городского округа Красногорск, демонтируют до конца апреля текущего года. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Мост признали аварийным в августе 2025 года. Входы и выходы на него перекрыли. А в минувшие выходные часть моста в районе примыкания к Волоколамскому шоссе рухнула. В результате обрушения никто не пострадал.





«Специалисты обследовали повреждённый мостовой переход. По итогам проверки принято решение о его демонтаже», — говорится в сообщении.