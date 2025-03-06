Красногорских студентов познакомили с работой судебных приставов

Фото: пресс-служба ГУ ФССП по МО
День открытых дверей провели в подмосковном главке Федеральной службы судебных приставов, с работой ведомства познакомили студентов Красногорского филиала РАНХиГС, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Московской области.
«Начальники профильных отделов рассказали будущим управленцам и юристам об особенностях исполнительного производства и розыска должников и их имущества, а также о специфике работы судебных приставов, обеспечивающих порядок деятельности судов и государственной гражданской службы», — говорится в сообщении.В частности, студентам показали, как при помощи системы видеонаблюдения «Безопасный регион» ведётся поиск автотранспорта, принадлежащего должникам, а представители силового блока проверили уровень физподготовки гостей и дали примерить свою экипировку.
Фото: пресс-служба ГУ ФССП по МО
В ходе дня открытых дверей ребята задавали вопросы на все интересующие их темы, связанные с работой ведомства, и получили исчерпывающие ответы.
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