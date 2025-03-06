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Красногорских студентов познакомили с работой судебных приставов

Фото: пресс-служба ГУ ФССП по МО

Фото: пресс-служба ГУ ФССП по МО

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День открытых дверей провели в подмосковном главке Федеральной службы судебных приставов, с работой ведомства познакомили студентов Красногорского филиала РАНХиГС, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Московской области.
«Начальники профильных отделов рассказали будущим управленцам и юристам об особенностях исполнительного производства и розыска должников и их имущества, а также о специфике работы судебных приставов, обеспечивающих порядок деятельности судов и государственной гражданской службы», — говорится в сообщении.
В частности, студентам показали, как при помощи системы видеонаблюдения «Безопасный регион» ведётся поиск автотранспорта, принадлежащего должникам, а представители силового блока проверили уровень физподготовки гостей и дали примерить свою экипировку.

Фото: пресс-служба ГУ ФССП по МО

В ходе дня открытых дверей ребята задавали вопросы на все интересующие их темы, связанные с работой ведомства, и получили исчерпывающие ответы.

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#студенты
В Подмосковье подали более 12 тысяч онлайн-заявок на прикрепление к поликлинике
06 марта 2025, 10:23

Фото: istockphoto.com/demaerre

Свыше 12 тысяч заявок на прикрепление к поликлинике подали через портал «Здоровье» Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Для того, чтобы подать онлайн-заявку на прикрепление к поликлинике, пользователь должен авторизоваться на портале «Здоровье» с помощью ЕСИА, выбрать соответствующую услугу в разделе «Медицинская помощь» и заполнить форму заявления, указав там данные своего полиса ОМС, поликлинику, к которой есть прикрепление на момент подачи заявки и поликлинику, к которой нужно прикрепиться», — говорится в сообщении.
Услуга по прикреплению к поликлинике оказывается за один рабочий день. Менять полклиники можно не чаще одного раза в год, исключение составляют случаи, связанные с переменой места жительства.

В министерстве также напомнили, что подать заявку на прикрепление к поликлинике жители Московской области могут также через мобильное приложение «Добродел».

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#медицина
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В Подмосковье провели рейды по выявлению нарушений в торговле алкоголем
06 марта 2025, 10:05

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Рейды по проверке соблюдения правил продажи алкогольной продукции провели во всех округах Московской области, в них приняли участие сотрудники полиции, местных администраций и областного Минсельхозпрода, сообщает пресс-служба министерства.
«В ходе рейда было выявлено несколько нарушений, в том числе в одном из магазинов в Подольске. Спиртное оттуда изъяли, а владельцу магазина теперь грозит штраф от 20 до 40 тысяч рублей. В Долгопрудном проверялось соблюдение запрета на продажу алкоголя после 23:00 и тоже было вскрыто нарушение — участники рейда выявили продажу двух бутылок слабоалкогольной продукции в ночное время», — говорится в сообщении.
Отмечается, что такие рейды проводятся на территории Московской области регулярно.

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#подмосковье
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В Московской области провели первое тренировочное мероприятие в формате ЕГЭ
06 марта 2025, 09:46

Фото: Министерство образования Московской области

В Московской области 5 марта прошёл первый всероссийский пробный ЕГЭ. Экзамены по биологии, информатике и английскому языку проводились на базе 257 пунктов проведения ЕГЭ, в них приняли участие более 18 тысяч выпускников, сообщает Министерство образования Московской области.
Цель мероприятия — отработка процедуры проведения экзаменов с учётом возможных нестандартных ситуаций, таких как замена оборудования на информатике и устной части английского языка, а также организаторов на биологии и письменном английском.

В ведомстве отметили, что пробные экзамены дают возможность выпускникам ознакомиться с процессом ЕГЭ, снизить уровень стресса перед настоящими экзаменами и проверить работу оборудования, а также отработать организационные аспекты.

Участники пробного экзамена получат результаты не позднее 18 марта. Московская область примет участие ещё в двух всероссийских пробных мероприятиях: 27 марта и 12 мая.

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Подмосковный педиатр купила квартиру по соципотеке
06 марта 2025, 09:31

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Двухкомнатную квартиру в Люберцах приобрела врач-педиатр Юлия Гучкова благодаря программе «Социальная ипотека», сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«Юлия Гучкова работает в детской поликлинике Дзержинской городской больницы, её стаж составляет шесть лет. Ранее семья Юлии жила в съемной однокомнатной квартире. Принять участие в программе «Социальная ипотека» Юлия решила, когда узнала, что ждёт второго ребёнка», — говорится в сообщении.
Отмечается, что подать заявку на участие в программе Юлии посоветовали коллеги. Сейчас семья уже отпраздновала новоселье.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в Московской области с 2016 года по инициативе губернатора региона Андрея Воробьёва. По правилам программы тело ипотечного кредита в течение десяти лет выплачивается из бюджета, а собственник жилья платит только проценты по займу. Соципотеку могут получить медики, тренеры, учителя, молодые учёные и специалисты в сфере оборонно-промышленного комплекса. Подробная информация о программе размещена по ссылке.

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В Котельниках в ходе рейда выявили 20 мигрантов-нелегалов
06 марта 2025, 09:13

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Рейд по местам проживания и работы мигрантов провела полиция в городском округе Котельники, в результате было выявлено 20 нелегалов, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«На 20 мигрантов, не соблюдающих правила пребывания в Российской Федерации, были составлены административные протоколы и на каждого наложен штраф в размере 5 тысяч рублей. Кроме того, при проверке автомобилей под управлением иностранцев 11 водителей привлекли к ответственности за нарушение правил дорожного движения», — говорится в сообщении.
В ходе рейда была также обнаружена фиктивная постановка иностранного гражданина на учёт. Против сделавшей это 43-летней местной жительницы завели уголовное дело и отпустили до суда под подписку о невыезде.

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