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Судебные приставы Подмосковья взыскали с должников за год более 52 млрд рублей

Фото: пресс-служба ФССП РФ по МО

Фото: пресс-служба ФССП РФ по МО

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Подмосковные судебные приставы взыскали с должников в прошлом году более 52 млрд рублей. Об этом заявил главный судебный пристав Московской области Андрей Тагаев на заседании коллегии Главного управления Федеральной службы судебных приставов по региону. На нём подвели итоги работы за 2024-й и определили планы на текущий год.
«В прошедшем году было взыскано свыше 52 млрд 266 млн рублей. Положительная динамика наблюдается в рамках социально значимых категорий исполнительных производств. Так, доля исполнительных производств по реализации прав на получение алиментов составила 93,5%. С помощью мер принудительного исполнения взыскателям перечислено алиментов более чем на 3 млрд 641 млн рублей. Это на 30% больше, чем в 2023-м», – подчеркнул Тагаев.
В результате контрольно-надзорной деятельности в федеральный бюджет за год поступило порядка 10 млн рублей в качестве оплаты наложенных на нарушителей штрафов.



За пределы России выдворили 5 тыс. 271 иностранца и лиц без гражданства, работавших в Московской области без разрешения. Это почти вдвое больше, чем в 2023 году.

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На ветстанции в Химках запустят новую услугу – груминг кошек
14 февраля 2025, 22:56

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

На базе ветстанции Минсельхозпрода Московской области в Химках уже этой весной будет доступна новая услуга – груминг кошек. Это особенно актуально для представителей таких длинношёрстных пород, как невские маскарадные, сибирские, норвежские лесные, персидские, ангорские и рэгдоллы, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Помимо мытья и стрижки можно будет дополнительно заказать уход за ушами, глазами, ногтями, кожей и зубами питомцев. Как отмечают специалисты, в условиях городской среды животное не способно вычистить себя самостоятельно, что может плохо сказаться на состоянии кожи и шерсти. Поэтому своевременный груминг – важная мера профилактики различных недугов», – отметили в министерстве.
Там добавили, что процедура помогает выявить на ранних стадиях такие проблемы, как зубной камень и разнообразные кожные заболевания.

На базе ветстанции в Химках услуга доступна по предварительной записи по телефону 8(495) 575-01-91.

В министерстве добавили, что медицинская стрижка и снятие колтунов у кошек доступны во всех государственных ветеринарных клиниках. А получить уход можно в Талдоме, Балашихе, Реутове, Воскресенске, Люберцах и Домодедове (Растуновская УВЛ).

Записаться на приём или уточнить подробности можно по номеру 7(495) 668-01-25.

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Двое подмосковных спортсменов стали лауреатами премии «Герои нашего времени»
14 февраля 2025, 22:30

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Трёхкратная чемпионка мира по стрельбе из лука, призёр Паралимпиады Елена Крутова и вице-чемпион России по следж-хоккею, игрок подмосковного «Феникса» Дмитрий Селянин стали лауреатами премии «Герои нашего времени». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Церемония вручения премии прошла в Государственном Кремлёвском Дворце. Крутова победила в номинации «Точка опоры», а Селянин был отмечен в номинации «Второе дыхание».

Спортивная премия «Герои нашего времени» была учреждена Паралимпийским комитетом России при поддержке Общероссийского общественного движения содействия патриотическому и спортивному воспитанию граждан «Здоровое Отечество». Владимир Путин направил участникам и гостям мероприятия приветственный адрес.
«Президент определил одним из наших безусловных приоритетов поддержать наших героев. Паралимпийский комитет России с самого начала СВО, заручившись поддержкой паралимпийцев, Минспорта, госфонда «Защитники Отечества» и других партнёров начал вовлекать солдат и офицеров, получивших ранения, в Паралимпийское движение. В результате более 300 ветеранов СВО вошли в состав сборных регионов России и более 10 – в национальные сборные», – сказал президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.
Спортивная премия «Герои нашего времени» очень важна для ветеранов спецоперации, сказала статс-секретарь – замминистра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва.
«У каждого – большой опыт не только в несении службы, но и в спорте. Награды, которые они получают сегодня, – это и признание их успехов, и мотивация для других ветеранов с серьезными травмами. Сегодня мы вместе с партнерами решаем общую задачу – помогать героям адаптироваться к мирной жизни.», – отметила Цивилёва.
Премия «Герои нашего времени» вручается в 10 тематических номинациях участникам спецоперации и других вооруженных конфликтов, а также паралимпийцам и организаторам, которые добились значительных успехов в спорте. Мероприятие приурочено к Году защитников Отечества и 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

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Жителям Московской области рассказали, как купить качественную гречку
14 февраля 2025, 22:17

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Жители Подмосковья купили в январе порядка 1,7 тыс. тонн гречневой крупы. В день они приобретали около 55 тонн этой продукции, рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«Гречка – одна из самых полезных круп в рационе здорового питания. Она богата витаминами, минералами и антиоксидантами, содержит около 13% белка, который легко усваивается. Продукт богат клетчаткой и имеет низкий гликемический индекс, что особенно важно для людей с диабетом», – сказали в ведомстве.
Чтобы приобрести качественную крупу, рекомендуется покупать её в прозрачной упаковке, чтобы можно было оценить её внешний вид, проверить на наличие посторонних примесей. Важно, чтобы упаковка была герметичной.

В министерстве добавили, что в региональных магазинах представлен широкий выбор этого вида крупы. Это ядрица – цельные зёрна гречки, идеальный вариант для каш и гарниров, продел – дроблёная гречка, которая быстрее готовится, подходит для каш и детского питания, зеленая гречка – её можно проращивать, гречневая мука для выпечки и приготовления блинов.

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3,5 тыс. школьников с ОВЗ приняли участие в Едином дне профориентации в Подмосковье
14 февраля 2025, 22:03

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Свыше 3,5 тыс. подмосковных школьников стали участниками ежегодного Единого дня профориентации для учащихся 6-11 классов инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
«Профессиональные образовательные организации и вузы региона посетили более 3,5 тыс. школьников. В программе были мастер-классы, профессиональные пробы, экскурсии, квесты, игротеки и встречи с успешными выпускниками. Помимо этого, для участников организовали встречи с победителями чемпионата «Абилимпикс» – международного движения профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ОВЗ», – говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, абитуриенты могли узнать о перспективных специальностях, по которым планируется набор в новом учебном году, задать вопросы сотрудникам администраций учебных заведений, преподавателям, представителям общественных организаций инвалидов.

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Аферисты придумали многоступенчатую схему с «сотрудниками госструктур»
14 февраля 2025, 21:47

Фото: iStock / fizkes

Мошенники разработали для обмана граждан новую многоэтапную схему с фейковыми специалистами госструктур. Об этом рассказали в пресс-службе МВД.
Аферисты связываются с жертвой и представляются сотрудниками поликлиники. Под предлогом записи на приём к врачу или диспансеризацию они выманивают код из СМС для входа в личный кабинет
«Получив доступ, мошенники отправляют заявки на кредиты в банки или микрофинансовые организации. Когда приходят оповещения, жертва понимает, что аккаунт взломан. В этот момент ей направляют номер «службы поддержки госуслуг». Однако на самом деле это контакт жуликов. Фальшивая техподдержка подтверждает взлом и заявляет, что теперь нужно обратиться в Росфинмониторинг, чтобы «спасти деньги», – отметили в силовом ведомстве.
Продолжая психологическую обработку, аферисты заявляют, что для пресечения отмывания денег через счета жертвы и защиты от злоумышленников якобы необходимо заявление.

Позже они направляют образец. Под предлогом «приобщения к заявлению» преступники просят сфотографировать банковскую карту с двух сторон и отправить им, тем самым получая доступ к счёту гражданина.

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