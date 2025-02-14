Судебные приставы Подмосковья взыскали с должников за год более 52 млрд рублей

Подмосковные судебные приставы взыскали с должников в прошлом году более 52 млрд рублей. Об этом заявил главный судебный пристав Московской области Андрей Тагаев на заседании коллегии Главного управления Федеральной службы судебных приставов по региону. На нём подвели итоги работы за 2024-й и определили планы на текущий год.