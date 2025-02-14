Судебные приставы Подмосковья взыскали с должников за год более 52 млрд рублей

Фото: пресс-служба ФССП РФ по МО
Подмосковные судебные приставы взыскали с должников в прошлом году более 52 млрд рублей. Об этом заявил главный судебный пристав Московской области Андрей Тагаев на заседании коллегии Главного управления Федеральной службы судебных приставов по региону. На нём подвели итоги работы за 2024-й и определили планы на текущий год.
«В прошедшем году было взыскано свыше 52 млрд 266 млн рублей. Положительная динамика наблюдается в рамках социально значимых категорий исполнительных производств. Так, доля исполнительных производств по реализации прав на получение алиментов составила 93,5%. С помощью мер принудительного исполнения взыскателям перечислено алиментов более чем на 3 млрд 641 млн рублей. Это на 30% больше, чем в 2023-м», – подчеркнул Тагаев.В результате контрольно-надзорной деятельности в федеральный бюджет за год поступило порядка 10 млн рублей в качестве оплаты наложенных на нарушителей штрафов.
За пределы России выдворили 5 тыс. 271 иностранца и лиц без гражданства, работавших в Московской области без разрешения. Это почти вдвое больше, чем в 2023 году.
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Лора Луганская