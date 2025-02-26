Судебные приставы Подмосковья взыскали компенсацию морального вреда для пострадавшей в ДТП

Фото: пресс-служба ГУРБ МО
Подмосковные судебные приставы добились взыскания за моральный ущерб в пользу жительницы Владимирской области, пострадавшей в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«Женщина пострадала в аварии участием двух рейсовых автобусов. Суд признал вину одного из водителей. После оглашения приговора пассажирка обратилась в суд с исковым требованием о взыскании компенсации морального вреда в солидарном порядке с двоих владельцев общественного транспорта. В итоге в суде требования гражданки признали обоснованными и обязали взыскать в её пользу 700 тыс. рублей», – рассказали в пресс-службе.После вступления решения в силу Сергиево-Посадский районный отдел судебных приставов начал исполнительное производство. Чтобы обеспечить взыскание, приставы арестовали деньги на банковских счетах, ограничили выезд за границу и запретили регистрацию любых действий с имуществом должника – двумя автобусами и земельным участком.
Недобросовестный должник не выполнил решение суда в установленный срок. Тогда на него наложили исполнительский сбор 40 тыс. рублей.
В результате планомерного применения мер принудительного исполнения сумма компенсации морального вреда была перечислена на счёт пострадавшей в аварии в полном объёме.
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Лора Луганская