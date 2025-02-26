Судебные приставы Подмосковья взыскали компенсацию морального вреда для пострадавшей в ДТП

Мост через реку Скалбу строят в Пушкинском округе в рамках реконструкции участка Ярославского шоссе с 35-го по 47-й км, работы планируется завершить к концу текущего года, мост планируется сдать в эксплуатацию к концу текущего года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Центравтомагистраль.