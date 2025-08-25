Достижения.рф

«Ночные волки представили мотошоу посетителям парка Меленки в Павловском Посаде

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

Сообщество «Ночные волки» подарило захватывающую мотокарусель посетителям парка «Меленки» в Павловском Посаде. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.



«Ночные волки» подарили всем присутствующим позитивные эмоции. Во время мероприятия для гостей праздника звучала отличная музыка, были чай и сладости, анимация и просто хорошее настроение. Дирекция парка выражает благодарность байкерскому клубу», – сказали сотрудники дирекции парков в Павлово-Посадском городском округе
Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.
Клубный дом «Ночные волки» – постоянный участник мотопробегов, посвящённых различным праздничным датам.

Лора Луганская

