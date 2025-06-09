Соревнования ко Дню России в Подольске собрали свыше 70 юных пловцов
Более 70 юных пловцов приняли участие в турнире в Подольске, посвящённом Дню России. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«На старт вышли воспитанники спортшколы «Весна» 2010-2016 годов рождения. Ребята преодолели дистанцию 50 м вольным стилем. Лучшие результаты в своих возрастных группах показали 12 юношей и девушек. Самого большого успеха добился Алим Сетдиков, показавший результат 30,33 секунды. Таким образом, он выполнил норматив 1-го юношеского разряда. Победители и призёры получили медали и грамоты», – говорится в сообщении.Как рассказали в администрации, в спортивной школе «Весна» в Подольске занимаются боксёры, пловцы, дзюдоисты, мастера настольного тенниса, художественной гимнастики и мини-футбола.