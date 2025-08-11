Легкоатлеты Подмосковья завоевали 19 медалей чемпионата России

11 августа 2025, 13:48

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Семь золотых, семь серебряных и пять бронзовых медалей завоевали спортсмены из Московской области на чемпионате России по лёгкой атлетике в Казани. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





Золото завоевала в эстафете 4 х 400. мужская сборная Подмосковья в составе Артёма Арасланова, Максима Федяева, Дмитрия Разумова и Владимира Лысенко. Лучшим стал также подмосковный метатель молота Андрей Романов, Виктория Погребняк за бег с барьерами на 100 метров, Сергей Шубенков в той же дисциплине среди мужчин и Максим Федяев в забеге на 400 метров.





«Серебряные награды завоевали в беге на 400 метров Владимир Лысенко и Кристина Вершинина, Николай Орлов в метании копья, Сергей Дубровский в беге на 1500 метров, Андрей Лукин в беге на 200 метров, Константин Холмогоров в беге на 800 метров и Екатерина Ивонина в беге с препятствиями на 3000 м», — говорится в сообщении.