Стал известен лидер среди кандидатов на проведение матча Россия — Иордания
Стадион «Мордовия Арена» в Саранске рассматривается как одна из возможных площадок для товарищеского матча между сборными России и Иордании.
Как сообщает «Metaratings.ru» товарищеская игра запланирована на 4 сентября и станет для российской команды домашней. Однако окончательное решение по месту проведения ещё не принято. Отмечается, что если выбор падёт на Саранск, это станет важным событием для города и может повысить его шансы на проведение других крупных матчей в будущем.
«Мордовия Арена» была построена к ЧМ-2018 и вмещает 44 тысячи зрителей. Во время мирового первенства здесь прошли четыре матча группового этапа. В последние годы стадион редко использовался для крупных футбольных событий. Но недавно на нём сыграл «Пари НН», а 5 августа арена приняла матч между клубами «Шумбрат» и «Кристалл-МЭЗТ».
