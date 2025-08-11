«Спартак» ищет нового главного тренера
Футбольный клуб «Спартак» начал поиски нового главного тренера на случай возможной отставки Деяна Станковича, сообщает Metaratings.ru.
По информации издания, агенты клуба уже вышли на контакт с несколькими иностранными специалистами из топ-5 европейских чемпионатов. В переговорах делается акцент на хорошие отношения со спортивным директором «Спартака» Фрэнсисом Кахигао. Среди потенциальных кандидатов есть специалист, который в настоящее время работает не главным тренером, а ассистентом в тренерском штабе одной из команд.
Ранее Metaratings.ru сообщал, что «Спартак» может расстаться со Станковичем с минимальными компенсационными выплатами. Напомним, что сербский специалист возглавил футбольный клуб перед стартом сезона-2024/25. Под его руководством команда вышла в финал Пути регионов FONBET Кубка России и заняла пятое место в Российской Премьер-Лиге.
