Летний сезон в Красногорске впервые стартует заплывом на открытой воде
1 июня в Живописной бухте городского округа Красногорск впервые стартует заплыв на открытой воде X-WATERS Msk Krasnogorsk 2025. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«В заплыве примут участие 800 пловцов разных возрастов и уровня подготовки. Каждый на финише получит медаль. А сильнейшие пловцы поборются за призы чемпионата по итогам всех стартов сезона. Для участников приготовили дистанции в 500 м, 1, 2,5 и 5 км, а также эстафеты 2 по 1 км и 2 по 2,5 км. Юных участников ждут дистанции X-KIDS и X-JUNIORS», – рассказали в министерстве.Перед стартом на площадке пройдёт парад команд.
Для болельщиков на пляже организуют мастер-классы и турнир по пляжному волейболу.