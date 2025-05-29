В Коломне проведут недельный благотворительный забег
В Коломне в ближайшую субботу, 31 мая, стартует благотворительная «Эстафета Добра». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Уникальный беговой проект будет проходить в нашем городе второй год подряд. Участники стремятся привлечь внимание к благотворительности. Целую неделю, с 31 мая по 7 июня, круглосуточно жители и гости округа будут непрерывно бежать вокруг парка Мира», – отметили в администрации.Параллельно со спортивной частью будет проходить сбор средств в благотворительный фонд через специальную платформу.
«В этом году мы бежим в поддержку Благотворительного Фонда развития инклюзии в любительском спорте #БольшеЧемМожешь. Он создаёт условия для тренировок и участия в массовых спортивных состязаниях атлетам с ограниченными физическими возможностями», – пояснили организаторы.Все желающие могут присоединиться к «Эстафете Добра» и принять участие в сборе финансов. Для этого нужно пройти по ссылке и присоединиться к бегунам, выбрав свободное время в графике.
Как напомнили в пресс-службе, в прошлом году за семь дней эстафеты 293 спортсмена-любителя преодолели расстояние более чем в 5,4 тыс. км.