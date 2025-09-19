Достижения.рф

Летняя занятость помогла 487 подросткам Серпухова получить первый опыт работы

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Серпухов

Лето для многих школьников стало не только периодом отдыха, но и возможностью получить первый опыт работы. В этом году 487 подростков трудились на почти 40 объектах в Серпухове, Протвино и Пущино, рассказали в Администрации городского округа Серпухов.



Итоги и планы дальнейшей работы обсудили за круглым столом представители Комитета по образованию, Управления молодежной политики, учреждений культуры, Дворца молодежи «Дружба», Серпуховского благочиния и работодатели.

Зарплата подростков финансировалась из местного бюджета и при поддержке Центра занятости. При этом все подростки платили подоходный налог, что говорит о полном соблюдении трудового законодательства.

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Серпухов
Центр по профориентации и трудоустройству молодежи организует такие проекты с 1997 года, помогает подросткам находить работу в трудовых бригадах и организует лагерь труда и отдыха. В этом году к программе присоединился театр «Зазеркалье», где ребята шили костюмы и изготовливали реквизит.

Летняя занятость помогает подросткам получить практические навыки, учит ответственности и даёт социальный опыт, а еще поддерживает семьи дополнительным доходом.
