Летняя занятость помогла 487 подросткам Серпухова получить первый опыт работы
Лето для многих школьников стало не только периодом отдыха, но и возможностью получить первый опыт работы. В этом году 487 подростков трудились на почти 40 объектах в Серпухове, Протвино и Пущино, рассказали в Администрации городского округа Серпухов.
Итоги и планы дальнейшей работы обсудили за круглым столом представители Комитета по образованию, Управления молодежной политики, учреждений культуры, Дворца молодежи «Дружба», Серпуховского благочиния и работодатели.
Зарплата подростков финансировалась из местного бюджета и при поддержке Центра занятости. При этом все подростки платили подоходный налог, что говорит о полном соблюдении трудового законодательства.
Центр по профориентации и трудоустройству молодежи организует такие проекты с 1997 года, помогает подросткам находить работу в трудовых бригадах и организует лагерь труда и отдыха. В этом году к программе присоединился театр «Зазеркалье», где ребята шили костюмы и изготовливали реквизит.
Летняя занятость помогает подросткам получить практические навыки, учит ответственности и даёт социальный опыт, а еще поддерживает семьи дополнительным доходом.
