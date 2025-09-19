Летняя занятость помогла 487 подросткам Серпухова получить первый опыт работы

19 сентября 2025, 13:31

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Серпухов

Лето для многих школьников стало не только периодом отдыха, но и возможностью получить первый опыт работы. В этом году 487 подростков трудились на почти 40 объектах в Серпухове, Протвино и Пущино, рассказали в Администрации городского округа Серпухов.