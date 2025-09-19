На площади в Серпухове провели викторину по истории города

19 сентября 2025, 14:00

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Историческую блиц-викторину «Я люблю свой город» провели у фонтанов на Юбилейной площади в Серпухове в преддверии Дня города. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.





Акцию организовал Центр по профориентации и трудоустройству молодёжи совместно с волонтёрами, студентами и сторонниками партии «Единая Россия». Место мероприятия было выбрано неслучайно: фонтаны на Юбилейной площади открыли в 1989 году в честь 650-летия города и они стали точкой притяжения местных жителей и туристов.





«Мы рады, что смогли создать праздничное настроение в этом значимом для города месте и проверить знания жителей о родном крае», — сказала директор Центра по профориентации молодёжи Надежда Ерёмина.