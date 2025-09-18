Жителей Подмосковья приглашают на спектакль «Непокорённый Курск»

18 сентября 2025, 12:39

оригинал Фото: пресс-служба Министерства информации и молодежной политики Московской области

21 сентября в ДК «Подмосковье» в Красногорске покажут документально-театральный спектакль «Народная история “Непокорённый Курск”». Это постановка о настоящей жизни людей, прошедших через войну, их стойкости и надежде, рассказали в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.