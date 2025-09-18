Жителей Подмосковья приглашают на спектакль «Непокорённый Курск»
21 сентября в ДК «Подмосковье» в Красногорске покажут документально-театральный спектакль «Народная история “Непокорённый Курск”». Это постановка о настоящей жизни людей, прошедших через войну, их стойкости и надежде, рассказали в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Особенность спектакля в том, что вместе с актёрами на сцену выходят жители приграничных районов Курской области — участники СВО, вынужденные переселенцы, волонтёры, врачи, матери и дети, пережившие август 2024 года.
Возраст участников — от 5 до 75 лет. Их истории переплетаются с архивными свидетельствами времён Курской битвы, а центр постановки — судьба мальчика Ваньки, чьё детство оборвалось в одно мгновение.
А еще 21 сентября проведут презентацию книги военного корреспондента Антона Карпова «Я помню этот день» и откроют выставку фронтовых фотографий «Это наша земля. Мы не уйдём!».
Начало презентации: 15:00. Начало спектакля: 16:00.
Где? В ДК «Подмосковье», г. Красногорск, ул. Ленина, 3. Вход свободный по пригласительным, которые можно заказать по телефону +7(495)563-89-17.
