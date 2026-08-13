Маммографию по самозаписи прошли более 8400 жительниц Подмосковья

13 августа 2026, 10:40

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 8 400 жительниц Московской области прошли маммографические обследования по самозаписи с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.





Записаться на маммографию без назначения врача могут женщины от 40 лет, не проходившие эту проверку последние два года.





«Из более чем 8,4 тыс. самостоятельно записавшихся пациенток отклонения выявили почти у 800. А в десяти случаях диагностировали злокачественные опухоли. Женщин направили на дополнительные обследования и лечение», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.