Отремонтированная гимназия №5 в Дзержинском откроется 1 сентября
Капитальный ремонт корпуса «Интеллект» гимназии №5 в городе Дзержинский округа Люберцы близится к завершению. Обновлённое здание откроется для учеников 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Ремонт проводится в рамках реализации областной госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры.
«Сейчас на объекте заканчивают отделку помещений, расставляют новую мебель и оборудование и благоустраивают пришкольную территорию», — рассказал глава округа Люберцы Владимир Волков.В ходе работ в здании обновили фасад, кровлю, инженерные коммуникации, провели перепланировку, модернизировали пищеблок и бассейн, а на прилегающей территории обустроили спортивное ядро.
Школу построили в 1989 году, её общая площадь составляет около 12 500 квадратных метров. После ремонта там смогут учиться более тысячи человек.