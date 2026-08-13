В ЖК «Квартал Авиаторов» в Балашихе завершают строительство четырёх корпусов
Строительство корпусов №2, №3, №4 и №7, входящих в состав жилого комплекса «Квартал Авиаторов» в Балашихе, близится к завершению. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
В трёх корпусах — №2, №3 и №7 — заканчивают монтаж инженерных коммуникаций и отделку квартир, а в корпусе №4 завершают фасадные работы. Кроме того, у всех четырёх корпусов проводят благоустройство прилегающей территории.
«В домах размещаются 1 143 квартиры общей площадью около 50 тысяч квадратных метров. Формат квартир разный — от студий до четырёхкомнатных. В некоторых есть гостевой санузел, постирочная и гардеробная», — говорится в сообщении.На первых этажах расположены коммерческие помещения, в которых откроют магазины, кафе, салоны красоты и дома быта.