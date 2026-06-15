Маммографию по самозаписи с начала года прошли около 5700 жительниц Подмосковья

15 июня 2026, 13:46

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 5 700 женщин прошли в Московской области маммографические исследования по самозаписи с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.





Самозапись доступна пациенткам в возрасте от 40 лет, прикреплённым к подмосковным поликлиникам и не делавшим маммографию последние два года.





«Маммография — это наиболее эффективный метод раннего выявления рака молочной железы. Из почти 5 700 жительниц области, прошедших обследование по самозаписи, отклонения выявили у 538, а у десяти из них диагностировали онкологию. Женщин направили на дополнительные обследования и лечение», — рассказал зампред правительства Подмосковья — глава Минздрава региона Максим Забелин.