Маммографию по самозаписи с начала года прошли около 5700 жительниц Подмосковья
Почти 5 700 женщин прошли в Московской области маммографические исследования по самозаписи с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Самозапись доступна пациенткам в возрасте от 40 лет, прикреплённым к подмосковным поликлиникам и не делавшим маммографию последние два года.
«Маммография — это наиболее эффективный метод раннего выявления рака молочной железы. Из почти 5 700 жительниц области, прошедших обследование по самозаписи, отклонения выявили у 538, а у десяти из них диагностировали онкологию. Женщин направили на дополнительные обследования и лечение», — рассказал зампред правительства Подмосковья — глава Минздрава региона Максим Забелин.Записаться на маммографию можно по телефону 122, через областной портал госуслуг «Здоровье» или приложение «Добродел. Здоровье».