Подмосковные бригады скорой помощи получили 750 новых планшетов
750 планшетов российского производства получили бригады скорой помощи Московской области взамен устаревших устройств. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
С помощью планшетов весь цикл работы бригады — от приёма до закрытия вызова — выстаивается в электронном виде.
«Новые планшеты позволяют медикам скорой оперативно получать информацию о вызове, поддерживать связь с диспетчерской службой и принимать решения в экстренных ситуациях», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Устройства подключены к системе «103»: это даёт в режиме реального времени отлеживать статус вызова и оперативно обмениваться сообщениями между медиками скорой и диспетчерской службой. Кроме того, в планшет загружена информация по клиническим рекомендациям и алгоритмы оказания помощи в тех или иных случаях. Устройства также оборудованы кнопкой тревоги, позволяющей незаметно вызвать полицию.