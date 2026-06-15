Готовность капремонта Центра детского творчества в Подольске достигла 80%
Здание Центра детского творчества, расположенное на Школьной улице в подольском микрорайоне Климовск, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнили на 80%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Завершить ремонт и сдать обновлённое здание в эксплуатацию планируют в текущем году.
«Сейчас на объекте проводят общестроительные и отделочные работы и монтируют витражи», — говорится в сообщении.В программу капремонта входит обустройство кровли, фасада, входных групп, замена систем водоснабжения, отопления, канализации, вентиляции и электроснабжения, установка новой мебели и оборудования и благоустройство прилегающей территории.
Работы проводятся в рамках областной госпрограммы развития социальной инфраструктуры.