Готовность капремонта Центра детского творчества в Подольске достигла 80%

15 июня 2026, 12:59

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание Центра детского творчества, расположенное на Школьной улице в подольском микрорайоне Климовск, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнили на 80%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Завершить ремонт и сдать обновлённое здание в эксплуатацию планируют в текущем году.





«Сейчас на объекте проводят общестроительные и отделочные работы и монтируют витражи», — говорится в сообщении.