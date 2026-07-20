Мытищинская больница получила высокотехнологичное урологическое оборудование
Две единицы высокотехнологичного медицинского оборудования передали урологическому отделению Мытищинской больницы в июле текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Отделение получило лапароскопическую стойку Arthrex 4K и тулиевый волоконный лазер UROLASE MAX.
«При помощи лазера специалисты дробят конкременты и удаляют опухоли мочевого пузыря эндоскопическим путём — без открытых разрезов, что существенно ускоряет реабилитацию пациентов», — рассказал заведующий урологическим отделением больницы Зелимхан Лечиев.А новая лапароскопическая стойка обеспечивает исключительную детализацию анатомических структур, включая мельчайшие сосуды. Аппарат не только повысит точность хирургических вмешательств, но и позволит вести их видеозапись, что важно для последующего анализа техники и профессионального развития хирургов.