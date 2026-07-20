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В типографии в Ногинске запустили новое оборудование

оригинал Фото: istockphoto.com/Yuri_Arcurs

Высокоскоростную четырехцветную флексопечатную машину P-2400 ввели в эксплуатацию в типография «Принтомир» в Ногинске. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.



Типография входит в состав ГК «Гофромир» и специализируется на выпуске картонной упаковки с использованием трафаретной, офсетной и флексопечати, а также постпечатной обработки.

С помощью флексопечати можно комбинировать разные оформления упаковки и нанести изображение или информацию на внутреннюю сторону коробки, сохраняя декоративную отделку снаружи.

«Это может быть востребовано производителями премиальной парфюмерии и косметики, настольных игр, кондитерских изделий, бытовой электроники и других товаров, где упаковка играет важную роль в восприятии продукта», — отметила руководительница R&D направления ГК «Гофромир» Ксения Чумакова.
Машина Р-2400 может печатать на гофрокартоне любого профиля, её производительность составляет 100 погонных метров в минуту.
Лев Каштанов

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