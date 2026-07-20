В типографии в Ногинске запустили новое оборудование

20 июля 2026, 09:28

оригинал Фото: istockphoto.com/Yuri_Arcurs

Высокоскоростную четырехцветную флексопечатную машину P-2400 ввели в эксплуатацию в типография «Принтомир» в Ногинске. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.





Типография входит в состав ГК «Гофромир» и специализируется на выпуске картонной упаковки с использованием трафаретной, офсетной и флексопечати, а также постпечатной обработки.



С помощью флексопечати можно комбинировать разные оформления упаковки и нанести изображение или информацию на внутреннюю сторону коробки, сохраняя декоративную отделку снаружи.





«Это может быть востребовано производителями премиальной парфюмерии и косметики, настольных игр, кондитерских изделий, бытовой электроники и других товаров, где упаковка играет важную роль в восприятии продукта», — отметила руководительница R&D направления ГК «Гофромир» Ксения Чумакова.