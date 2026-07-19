В Серпухове продолжается ремонт 17 муниципальных дорог
В Серпухове продолжается активное обновление дорожной сети. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.
В адресный перечень на этот год включили 17 участков муниципальных дорог общей площадью около 118 тысяч квадратных метров покрытия.
На сегодняшний день уже завершены работы на четырех объектах: подъездной дороге к деревне Соймоново, внутрипоселковых дорогах в деревнях Нефедово и Игнатьево, а также участке Старосимферопольского шоссе у деревни Левашово.
Еще шесть участков находятся в стадии ремонта. Среди них — дороги до деревни Рыжиково, к участкам многодетных семей в деревнях Рыжиково и Калугино, внутрипоселковая дорога в село Игумново, дорога от трассы Кузьменки–Велеми–Съяново-2 до деревни Вихрово и второй участок подъездной дороги к деревне Соймоново.
На одних объектах ведутся земляные работы и устройство песчаного и щебеночного оснований. На других уже смонтировали водопропускные трубы, исправили профиль и уложили геотекстиль.
Параллельно обновляют и региональные трассы: в план на этот год вошли шесть участков общей протяженностью 17,8 километра. Уже завершен ремонт двух отрезков Старосимферопольского шоссе — у деревень Рыжиково и Васильевского. Сейчас в процессе работы находится вылетная дорога в деревне Бутурлино на участке Серпухов – Новинки – Погари.
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