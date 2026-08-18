Многодетные семьи Подмосковья получили более 734 тысяч выплат на школьную форму

18 августа 2026, 10:33

оригинал Фото: медиасток.рф

Свыше 734 тысяч выплат на школьную форму предоставили многодетным семьям Московской области в период с 2021 по 2025 гг. Об этом рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба регионального парламента.





Сумма выплаты на форму составляет три тысячи рублей и предоставляется ежегодно на каждого школьника. А если многодетная семья является малообеспеченной, у неё есть право на дополнительную выплату в размере семи тысяч рублей.





«С 2021 года базовую выплату предоставили более 734 тысяч раз. Закон о дополнительной выплате начал действовать в 2023 году, и с этого момента её оформили свыше 48 тысяч раз», — сказал Брынцалов, подводя итоги работы депутатов Мособлдумы седьмого созыва.