В семь обесточенных деревень Орехово-Зуевского округа вернули электричество
Девять населённых пунктов в Орехово-Зуевском округе остались без света из-за повреждения электросетевого оборудования ранним утром во вторник, 18 августа. В настоящее время в семи обесточенных из-за происшествия деревнях подачу электричества восстановили. Об этом сообщил глава округа Руслан Заголовацкий.
Он уточнил, что сбой произошёл в 5:30. Из-за него обесточили трансформаторную подстанцию в Ликино-Дулёве.
«Сейчас электроснабжение вернули в деревнях Дуброво, Новое, Язвищи, Высоково, Коротково, Кудыкино и Сальково. Частично электричество всё ещё отсутствует в посёлке Мисцево и в частном секторе в микрорайоне Дулёво города Ликино-Дулёво», — написал Заголовацкий в своих соцсетях.Ведутся работы для скорейшего исправления ситуации. В них задействованы шесть аварийных бригад и 24 дизель-генератора. Восстановить подачу электричества должны в течение двух часов.