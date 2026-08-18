В Пушкине поставили на кадастр новостройку на 420 квартир

18 августа 2026, 09:48

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Жилой дом на 420 квартир, построенный в составе ЖК «Седьмое небо» в подмосковном Пушкине, поставили на кадастровый учёт. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.





Теперь владельцы недвижимости могут оформить права собственности, зарегистрироваться на своей жилплощади, прикрепиться к поликлинике и записать детей в школы и детские сады.



