В Пушкине поставили на кадастр новостройку на 420 квартир
Жилой дом на 420 квартир, построенный в составе ЖК «Седьмое небо» в подмосковном Пушкине, поставили на кадастровый учёт. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Теперь владельцы недвижимости могут оформить права собственности, зарегистрироваться на своей жилплощади, прикрепиться к поликлинике и записать детей в школы и детские сады.
Общая площадь здания, включающего две башни — 18-ти и 28-этажную — на одном стилобатном основании, составляет свыше 23 тысяч квадратных метров. Квартиры там представлены разных планировок. На подземной этаже размещается парковка на 313 машин.«Новостройке присвоили адрес: Пушкинский городской округ, город Пушкино, улица Писаревская, дом №12а. Кадастровый номер: 50:13:0070208:1581», — говорится в сообщении.