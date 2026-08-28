Молодогвардейцы провели в Подмосковье серию гуманитарных ярмарок

28 августа 2026, 13:47

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Королёв

Более десяти гуманитарных ярмарок «Помогаем вместе» провели активисты подмосковного отделения «Молодой Гвардии Единой России» в разных городах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба партии.





Посетителей ярмарок знакомили с работой добровольческих отрядов и учили плести маскировочные сети. В рамках мероприятий также проводился сбор гуманитарной помощи и акция «Письмо солдату» для бойцов СВО.





«Мы хотели познакомить жителей с добровольческой работой и показать, какое большое сообщество сегодня помогает фронту. Были серебряные волонтёры, мамы с детьми, взрослые и молодёжь. Ребята возят гуманитарную помощь и предлагают различные новые идеи», — рассказала руководительница областного отделения «Молодой Гвардии» Диана Алумянц.

«Я давно сотрудничаю с «Молодой Гвардией» и каждый раз убеждаюсь: эти ребята умеют не только говорить, но и делать. Они организовали площадки, привезли технику, собрали людей — и всё это для того, чтобы каждый житель мог внести свой вклад», — сказал Майданов.