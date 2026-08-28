На западе Подмосковья построили бизнес-центр со СПА, кафе и подземным паркингом

28 августа 2026, 12:17

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Строительство бизнес-центра «Рублёво Бизнес Парк», расположенного в Московской области у Новорижского шоссе, завершили. Специалисты Главного управления государственного строительного надзора выдали объекту разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





Бизнес-центр состоит из двух 12-этажных башен общей площадью 118 тысяч квадратных метров.





«62 тысячи квадратных метров занимают офисы, на первых этажах откроют СПА-центр с хаммамом, двумя парными и купелями, а также магазины, кафе и рестораны. В подземной части расположена трёхуровневая парковка на 716 машиномест», — говорится в сообщении.