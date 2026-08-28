В Подмосковье обсудили подготовку общественных наблюдателей к выборам

28 августа 2026, 11:57

оригинал Фото: пресс-служба Общественной палаты МО

Роль общественных наблюдателей на выборах и их подготовку к голосованию обсудили на сессии «ЕДГ 2026: общество, государство и открытый электоральный процесс» в рамках IV подмосковного форума муниципальных общественных палат «Совместный вектор развития». Об этом сообщает пресс-служба ОП Московской области.





В сессии приняли участие секретарь Мособлизбиркома Руслан Фурс, подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская, председатель Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич и зампред Общественной палаты Подмосковья, руководитель Штаба общественного наблюдения за выборами Татьяна Дмитриева.



Одной из ключевых тем форума стало изменение роли общественного наблюдателя: теперь от него требуется определённая подготовка, включающая изучение законодательства и стандартов избирательного процесса.





«Сейчас нужно говорить не только о количестве наблюдателей, но прежде всего об их компетенциях. Наблюдатель должен понимать, что происходит на участке, уметь отличить нарушение от технической ситуации и действовать исключительно в рамках закона», — отметила Дмитриева.