В Подмосковье обсудили подготовку общественных наблюдателей к выборам
Роль общественных наблюдателей на выборах и их подготовку к голосованию обсудили на сессии «ЕДГ 2026: общество, государство и открытый электоральный процесс» в рамках IV подмосковного форума муниципальных общественных палат «Совместный вектор развития». Об этом сообщает пресс-служба ОП Московской области.
В сессии приняли участие секретарь Мособлизбиркома Руслан Фурс, подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская, председатель Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич и зампред Общественной палаты Подмосковья, руководитель Штаба общественного наблюдения за выборами Татьяна Дмитриева.
Одной из ключевых тем форума стало изменение роли общественного наблюдателя: теперь от него требуется определённая подготовка, включающая изучение законодательства и стандартов избирательного процесса.
«Сейчас нужно говорить не только о количестве наблюдателей, но прежде всего об их компетенциях. Наблюдатель должен понимать, что происходит на участке, уметь отличить нарушение от технической ситуации и действовать исключительно в рамках закона», — отметила Дмитриева.С ней согласился и Руслан Фурс, который подчеркнул, что только подготовленный наблюдатель способен сделать общественный контроль по-настоящему эффективным.
В свою очередь Марина Юденич отметила, что гражданское общество является не оппонентом, а партнёром государства, а Ирина Фаевская заострила внимание на защите прав избирателей и особой роли в этом института общественного наблюдения.