Молодёжи Богородского округа напомнили правила езды на мотоциклах и питбайках

15 мая 2026, 10:33

оригинал Фото: пресс-служба администрации Богородского г.о.

Встречу, посвящённую мотокультуре и правилам дорожного движения, провели для молодёжи Богородского округа в ногинском Центре допризывной молодёжи. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Пообщаться с ребятами пришли представители мотоклуба Provocators MCC, женского мотоклуба «Волчицы Триады FMC», сотрудники ГАИ и ДПС, а также «Юные инспекторы движения России» из Центра образования №5.





«Сотрудники Госавтоинспекции рассказали о статистике ДТП с участием двухколёсного транспорта, а опытный инструктор объяснил разницу в управлении различной мототехникой и напомнил, что на питбайках запрещено выезжать на проезжую часть», — говорится в сообщении.