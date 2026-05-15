В Ступине спасли застрявшую в металлическом заборе кошку
Кошку, которая застряла в металлическом заборе и не могла выбраться самостоятельно, освободили спасатели. Инцидент произошёл в округе Ступино. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
С просьбой помочь кошке в единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились неравнодушные прохожие.
«Прибыв на место, спасатели увидели, что кошка дёргается и ведёт себя агрессивно. Подойти к ней было непросто. Тогда, чтобы защитить себя и не причинить вреда животному, специалисты Мособлпожспаса накинули на кошку свою рабочую куртку, а затем через плотную ткань аккуратно приподняли и сняли с забора», — говорится в сообщении.В ходе спасательной операции ни забор, ни кошка не получили никаких повреждений. Оказавшись на свободе, животное сразу убежало.