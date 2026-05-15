Подмосковье пятый год подряд лидирует в сыроделии России

15 мая 2026, 09:22

Московская область удерживает первенство в российском сыроделии с 2021 года. За последние пять лет регион нарастил выпуск сыра на 156% — более чем в полтора раза. По итогам 2025 года предприятия Подмосковья произвели 167,6 тысячи тонн продукции — почти пятую часть от общероссийского объёма. В первом квартале 2026 года изготовили 40,5 тысячи тонн сыра, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.





В регионе работают свыше 100 производителей — от крупных комбинатов до фермерских хозяйств. Развитие поддерживают инфраструктурные проекты, направленные на импортозамещение и углубление переработки.



«Мы видим стабильный рост отрасли и спрос на отечественную продукцию. Например, в Дмитровском округе формируется агропарк кластерного типа "Сырная долина", рассчитанный на выпуск более 18 тысяч тонн сыра и свыше 14 тысяч тонн сухой сыворотки в год. Отдельное внимание уделяется автоматизации производственных процессов», — рассказал и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.