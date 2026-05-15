Подмосковье пятый год подряд лидирует в сыроделии России
Московская область удерживает первенство в российском сыроделии с 2021 года. За последние пять лет регион нарастил выпуск сыра на 156% — более чем в полтора раза. По итогам 2025 года предприятия Подмосковья произвели 167,6 тысячи тонн продукции — почти пятую часть от общероссийского объёма. В первом квартале 2026 года изготовили 40,5 тысячи тонн сыра, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В регионе работают свыше 100 производителей — от крупных комбинатов до фермерских хозяйств. Развитие поддерживают инфраструктурные проекты, направленные на импортозамещение и углубление переработки.
«Мы видим стабильный рост отрасли и спрос на отечественную продукцию. Например, в Дмитровском округе формируется агропарк кластерного типа "Сырная долина", рассчитанный на выпуск более 18 тысяч тонн сыра и свыше 14 тысяч тонн сухой сыворотки в год. Отдельное внимание уделяется автоматизации производственных процессов», — рассказал и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.В Минсельхозе региона отметили: действующий резидент агропарка — компания «Сыровар» — входит в число лидеров по производству пармезана в России. На заводе работает крупнейший в области роботизированный склад созревания твёрдых сыров. Проектная мощность предприятия — 5,4 тысячи тонн, но фактический выпуск уже превышает эти показатели: 6,2 тысячи тонн в 2024 году и 6,5 тысячи тонн в 2025 году.
Среди других крупных производителей — АО «Озерецкий сыродельный комбинат» в Дмитровском округе, ООО «Рота-Агро» в Ленинском и ООО «Лакталис Истра». Предприятия региона выпускают широкий ассортимент: от твёрдых и полутвёрдых сыров длительной выдержки до мягких сортов — моцареллы, рикотты, страчателлы.
Параллельно активно развивается сегмент крафтовых фермерских сыров. Продукция подмосковных производителей представлена в федеральных сетях, фирменной рознице и пользуется спросом на внешних рынках. По итогам 2025 года Московская область заняла 1 место в России по экспорту отдельных категорий товаров, включая сыры.