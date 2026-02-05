Мошенники выманили у пенсионерки из Лобни деньги под предлогом диспансеризации
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
77-летняя жительница Лобни отдала телефонным мошенникам более миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Обман начался с того, что пенсионерке позвонила на мобильный телефон девушка, представилась сотрудницей поликлиники и сказала, что нужно записаться на диспансеризацию, а для этого продиктовать код из смс-сообщения. Когда пенсионерка сделала это, разговор закончился.
«Потом пожилой женщине позвонил лжеследователь, рассказал о взломе аккаунта на «Госуслугах» и оформленной доверенности на «лицо в федеральном розыске». В подтверждение своих слов он отправил пенсионерке через мессенджер фотографию поддельного документа и потребовал следовать всем указаниям «сотрудника Росфинмониторинга», который с ней свяжется», — говорится в сообщении.Затем женщине велели снять все сбережения в банке, заложить в ломбард украшения и через банкоматы положить вырученную сумму на указанные с счета — якобы для декларирования. Женщина так и сделала, а потом поняла, что стала жертвой преступников и обратилась в полицию.
Полицейские сумели задержать одного из владельцев счетов, куда пострадавшая перевела деньги. Он, в частности, получил 290 тысяч рублей. Задержанный оказался 19-летним приезжим из Средней Азии. Молодой человек рассказал, что за вознаграждение оформлял на себя банковские карты и передавал их мошенникам.