«Форт Боярд» для школьников устроила администрация Сочи
В Сочи ученики из села Ахштырь сталкиваются с серьезной угрозой, пытаясь добраться до школы. Администрация города обязана обеспечить безопасный транспорт для детей, но школьный автобус не появлялся с декабря. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Сейчас детям предлагают самостоятельно добираться до автобусной остановки, расположенной на территории форелевого хозяйства. Путь проходит через аварийный подвесной мост, под которым течет бурная река Мзымта. Сооружение часто посещают туристы, что приводит к быстрому износу. Местные жители уже латали дыры деревянными паллетами, так как часть досок сгнила.
Проблема усугубляется в плохую погоду — мост становится скользким в дождь и покрывается наледью зимой. В администрации города и управлении образования признали наличие проблемы и работают над ее решением, но не могут назвать сроки. Основная трудность заключается в том, что дорога, по которой раньше ездил автобус, не соответствует стандартам безопасности и не находится на балансе администрации. Судебное решение обязывает власти немедленно обеспечить безопасный путь для детей, но ситуация остается без изменений.
Читайте также: