«Форт Боярд» для школьников устроила администрация Сочи

05 февраля 2026, 08:52

Школьники рискуют жизнью, чтобы добраться до уроков в Сочи

Фото: iStock/Vitaliy Shkadinov

В Сочи ученики из села Ахштырь сталкиваются с серьезной угрозой, пытаясь добраться до школы. Администрация города обязана обеспечить безопасный транспорт для детей, но школьный автобус не появлялся с декабря. Об этом пишет Telegram-канал Baza.