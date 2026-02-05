Камчатский вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту почти 10 км
Очередной выброс пепла из вулкана Шивелуч зафиксировала Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT). По данным учёных, шлейф поднялся на высоту 9,8 км над уровнем моря.
Выброс произошел в 12:40 по камчатскому времени (03:40 МСК). Пепловое облако протянулось на 42 км к северу от вулкана. Для авиации объявили «красный» код, сигнализирующий о серьёзной угрозе для местных и международных рейсов.
Активное извержение Шивелуча продолжается с конца января. Он расположен в 50 км к северу от посёлка Ключи и в 450 км от Петропавловска‑Камчатского.
Ранее жители Гавайев и туристы стали свидетелями извержения вулкана Килауэа. Фонтаны лавы достигали высоты 300 метров.
