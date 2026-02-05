Достижения.рф

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту почти 10 км

Фото: iStock/geyzer

Очередной выброс пепла из вулкана Шивелуч зафиксировала Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT). По данным учёных, шлейф поднялся на высоту 9,8 км над уровнем моря.



Выброс произошел в 12:40 по камчатскому времени (03:40 МСК). Пепловое облако протянулось на 42 км к северу от вулкана. Для авиации объявили «красный» код, сигнализирующий о серьёзной угрозе для местных и международных рейсов.

Активное извержение Шивелуча продолжается с конца января. Он расположен в 50 км к северу от посёлка Ключи и в 450 км от Петропавловска‑Камчатского.

Ранее жители Гавайев и туристы стали свидетелями извержения вулкана Килауэа. Фонтаны лавы достигали высоты 300 метров.

Александр Огарёв

