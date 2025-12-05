Московская область запустила программу для подготовки кадров из числа бойцов СВО
В Подмосковье активно реализуют программу «Герои Подмосковья», которая помогает участникам специальной военной операции пройти адаптацию к повседневной жизни и построить карьеру в органах власти и крупных госкорпорациях.
Проект стал региональным продолжением федерального — «Время героев». Его реализуют для подготовки компетентных кадров из числа военнослужащих, желающих применять свои навыки и опыт для работы на благо Московской области и страны в целом.
«Президент ясно сказал: все, кто находится на СВО, — это герои. Они защищают Родину, проявляя патриотизм не на словах, а на деле. Многие возвращаются на фронт даже после ранений и реабилитации, продолжают служить и защищать страну — как от внешних, так и от внутренних угроз», — подчеркнул участник программы, сержант, старший разведчик и ветеран СВО Александр Шелковой.Он добавил, что программа «Герои Подмосковья» — одна из самых открытых и продуманных. Она дала возможность участвовать не только жителям Московской области, но и бойцам из других регионов, чего редко удается достичь: большинство аналогичных проектов действуют только для «своих» жителей.
«Губернатор Андрей Воробьёв сделал важный шаг, открыв программу для всех», — считает военнослужащий.Принять участие — просто.
На официальном сайте можно:
- ознакомиться с требованиями, этапами и возможностями;
- получить всю необходимую информацию;
- оставить заявку.