Московская область запустила программу для подготовки кадров из числа бойцов СВО

05 декабря 2025, 14:13

оригинал Фото: Медиасток.РФ

В Подмосковье активно реализуют программу «Герои Подмосковья», которая помогает участникам специальной военной операции пройти адаптацию к повседневной жизни и построить карьеру в органах власти и крупных госкорпорациях.





Проект стал региональным продолжением федерального — «Время героев». Его реализуют для подготовки компетентных кадров из числа военнослужащих, желающих применять свои навыки и опыт для работы на благо Московской области и страны в целом.





«Президент ясно сказал: все, кто находится на СВО, — это герои. Они защищают Родину, проявляя патриотизм не на словах, а на деле. Многие возвращаются на фронт даже после ранений и реабилитации, продолжают служить и защищать страну — как от внешних, так и от внутренних угроз», — подчеркнул участник программы, сержант, старший разведчик и ветеран СВО Александр Шелковой.

​Фото: Медиасток.РФ



«Губернатор Андрей Воробьёв сделал важный шаг, открыв программу для всех», — считает военнослужащий.