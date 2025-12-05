Достижения.рф

Московская область запустила программу для подготовки кадров из числа бойцов СВО

оригинал Фото: Медиасток.РФ

В Подмосковье активно реализуют программу «Герои Подмосковья», которая помогает участникам специальной военной операции пройти адаптацию к повседневной жизни и построить карьеру в органах власти и крупных госкорпорациях.



Проект стал региональным продолжением федерального — «Время героев». Его реализуют для подготовки компетентных кадров из числа военнослужащих, желающих применять свои навыки и опыт для работы на благо Московской области и страны в целом.

«Президент ясно сказал: все, кто находится на СВО, — это герои. Они защищают Родину, проявляя патриотизм не на словах, а на деле. Многие возвращаются на фронт даже после ранений и реабилитации, продолжают служить и защищать страну — как от внешних, так и от внутренних угроз», — подчеркнул участник программы, сержант, старший разведчик и ветеран СВО Александр Шелковой.
Он добавил, что программа «Герои Подмосковья» — одна из самых открытых и продуманных. Она дала возможность участвовать не только жителям Московской области, но и бойцам из других регионов, чего редко удается достичь: большинство аналогичных проектов действуют только для «своих» жителей.
«Губернатор Андрей Воробьёв сделал важный шаг, открыв программу для всех», — считает военнослужащий.
Принять участие — просто.
На официальном сайте можно:
  • ознакомиться с требованиями, этапами и возможностями;
  • получить всю необходимую информацию;
  • оставить заявку.
Программа предлагает как обучение и практику, так и наставничество со стороны опытных специалистов. «Герои Подмосковья» помогает ветеранам СВО применить свои профессиональные навыки и получить шанс внести вклад в развитие региональной и федеральной власти.
Ирина Паршина

