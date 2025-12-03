В Подмосковье провели прием граждан по вопросам поддержки бойцов СВО

03 декабря 2025, 09:15

оригинал Фото: Аппарат фракции «Единая Россия» в Московской областной Думе

В Подмосковье проходит декада приемов граждан, приуроченная ко дню рождения партии «Единая Россия». С обращениями жителей работают секретарь подмосковного отделения партии Игорь Брынцалов, депутат Госдумы Алла Полякова, министр здравоохранения региона Максим Забелин, руководитель фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова и представители Адвокатской палаты. Об этом сообщили в Аппарате фракции «Единая Россия» в Московской областной Думе.





На прием пришли жители Реутова, Ленинского, Люберец, Химок и Чехова. Людей волновали вопросы медицинской и правовой помощи для бойцов СВО и их семей. Обсудили зубопротезирование, восстановление жилья после пожара, получение средств для реабилитации, организацию операций, КТ-диагностики и внеочередной медицинской помощи.



«Сегодня на приеме были обсуждены вопросы обеспечения средствами реабилитации и организации операций после ранений. Так, один из участников СВО обратился с просьбой помочь в организации КТ и МРТ-исследований. Поскольку он работает, он откладывает реабилитацию, опасаясь потерять работу. Достигнута договорённость, что после обследований он пройдет курс реабилитации в Ясенках. Все обращения взяты на контроль при активном участии Минздрава, социальной защиты и местных администраций», — сказал Игорь Брынцалов.

«В общественных приемных ведется непрерывная работа с обращениями граждан. Мы подходим к каждому обращению с одинаковым вниманием, тщательно прорабатываем и оказываем необходимую поддержку. Проведение декады позволяет нам активнее вовлекать в этот процесс депутатов всех уровней и представителей профильных ведомств», — отметила Алла Полякова.

«Увеличение размера и расширение программ находятся в работе на региональном уровне», — подчеркнул Максим Забелин.

