В Подмосковье провели прием граждан по вопросам поддержки бойцов СВО
В Подмосковье проходит декада приемов граждан, приуроченная ко дню рождения партии «Единая Россия». С обращениями жителей работают секретарь подмосковного отделения партии Игорь Брынцалов, депутат Госдумы Алла Полякова, министр здравоохранения региона Максим Забелин, руководитель фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова и представители Адвокатской палаты. Об этом сообщили в Аппарате фракции «Единая Россия» в Московской областной Думе.
На прием пришли жители Реутова, Ленинского, Люберец, Химок и Чехова. Людей волновали вопросы медицинской и правовой помощи для бойцов СВО и их семей. Обсудили зубопротезирование, восстановление жилья после пожара, получение средств для реабилитации, организацию операций, КТ-диагностики и внеочередной медицинской помощи.
«Сегодня на приеме были обсуждены вопросы обеспечения средствами реабилитации и организации операций после ранений. Так, один из участников СВО обратился с просьбой помочь в организации КТ и МРТ-исследований. Поскольку он работает, он откладывает реабилитацию, опасаясь потерять работу. Достигнута договорённость, что после обследований он пройдет курс реабилитации в Ясенках. Все обращения взяты на контроль при активном участии Минздрава, социальной защиты и местных администраций», — сказал Игорь Брынцалов.Жительнице Химок Наталье — супруге и матери военнослужащих СВО — уже помогли финансово после пожара в доме. Сейчас специалисты подбирают для семьи временное жилье из маневренного фонда с удобной транспортной доступностью для детей.
«В общественных приемных ведется непрерывная работа с обращениями граждан. Мы подходим к каждому обращению с одинаковым вниманием, тщательно прорабатываем и оказываем необходимую поддержку. Проведение декады позволяет нам активнее вовлекать в этот процесс депутатов всех уровней и представителей профильных ведомств», — отметила Алла Полякова.Супруге участника СВО из Ленинского округа необходима была помощь в зубопротезировании. По линии здравоохранения действует квота на лечение.
«Увеличение размера и расширение программ находятся в работе на региональном уровне», — подчеркнул Максим Забелин.С аналогичным вопросом пришла и жительница Люберец Екатерина. Льготы для родственников бойцов законом не предусмотрены, но Минздрав Московской области поможет организовать лечение в государственных клиниках. Также заявителям рекомендовали оформить единовременную материальную помощь.
Жительница Видного Елена попросила ускорить процесс операции для её сына — участника спецоперации. Врачи уже выстроили взаимодействие, после возвращения в Подмосковье он сможет приехать в Видновскую городскую больницу для получения необходимой помощи. Житель Чехова Виктор Голенков задал вопрос о порядке внеочередного получения медпомощи.
После приема партия отправила гуманитарный груз на передовую. Жители передали бойцам технику, оборудование, продукты, средства гигиены, одежду и письма поддержки.
Запись на прием осуществляют через Региональную общественную приемную «Единой России» по телефону: 8 (495) 106-05-50 (по будням).