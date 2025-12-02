В Подмосковье открыли первый шахматный клуб Сергея Карякина для участников СВО

02 декабря 2025, 16:49

В Сергиевом Посаде открыли первый шахматный клуб Сергея Карякина. Интеллектуальная площадка начала свою работу на базе Национального центра реабилитации участников СВО имени А. И. Мещерякова при поддержке «Единой России». Об этом сообщили в пресс-службе партии.





Занятия здесь будут проводить как для участников СВО, проходящих восстановление, так и для всех жителей — детей, подростков и взрослых. В клубе установили новые шахматные столы, демонстрационные доски для разбора партий, подготовили методическую литературу. В ближайшее время организаторы запустят регулярные турниры, сеансы одновременной игры и мастер-классы.



«Шахматы — это отличный спорт для развития интеллекта, стратегического мышления и логики. Главная цель проекта — поддержка участников и ветеранов СВО, а также их семей. Шахматы выступают инструментом интеллектуальной реабилитации, социальной адаптации. Поэтому мой совет — играйте в шахматы как можно чаще!» — отметил сенатор, президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин.

«Шахматы — это игра королей. Когда ты умеешь предусматривать ход вперед и предугадывать шаги противника. Здесь в центре мы восстанавливаемся, реабилитируемся, а научится играть — легко, главное желание», — рассказал Николай Николаев.

«Потому что не все могут заниматься спортом или даже адаптивной физкультурой. Здесь же, за шахматной доской, возможности открыты для абсолютно каждого — и в этом особая ценность», — добавил Сергей Захаров.