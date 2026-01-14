«Мособлэнерго» стало лауреатом Национальной премии «Безопасная работа»

14 января 2026, 14:13

оригинал Фото: пресс-служба Министерства энергетики Московской области

«Мособлэнерго» получило федеральное признание за системную работу в сфере охраны труда. Компания стала лауреатом Национальной премии «Безопасная работа — 2025» в номинации «За популяризацию вопросов безопасного труда», получила диплом и памятную стелу. Об этом сообщили в подмосковном Минэнерго.





Премию вручают в ходе реализации Всероссийского проекта «Безопасная работа». Инициатор — компания «ТехноПрогресс». Проект объединяет бизнес, экспертов и общественные организации, привлекает внимание к безопасности на производстве. Здесь проводят онлайн-мероприятия, медиафорумы и специальные просветительские проекты, в том числе кинопроект «Безопасная работа — наша общая забота».

Фото: пресс-служба Министерства энергетики Московской области Ежегодно премия отмечает компании и специалистов, которые формируют новые стандарты безопасности на рабочих местах и последовательно развивают культуру безопасного труда. В 2025 году «Мособлэнерго» вошло в число лауреатов наряду с крупными госструктурами, корпорациями, профсоюзными и страховыми организациями.



В компании выстроили комплексную систему работы с безопасностью. Для сотрудников регулярно проводят тематические дни охраны труда и обучающие мероприятия.

А еще «Мособлэнерго» реализует ряд социнициатив: