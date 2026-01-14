«Мособлэнерго» стало лауреатом Национальной премии «Безопасная работа»
«Мособлэнерго» получило федеральное признание за системную работу в сфере охраны труда. Компания стала лауреатом Национальной премии «Безопасная работа — 2025» в номинации «За популяризацию вопросов безопасного труда», получила диплом и памятную стелу. Об этом сообщили в подмосковном Минэнерго.
Премию вручают в ходе реализации Всероссийского проекта «Безопасная работа». Инициатор — компания «ТехноПрогресс». Проект объединяет бизнес, экспертов и общественные организации, привлекает внимание к безопасности на производстве. Здесь проводят онлайн-мероприятия, медиафорумы и специальные просветительские проекты, в том числе кинопроект «Безопасная работа — наша общая забота».
Ежегодно премия отмечает компании и специалистов, которые формируют новые стандарты безопасности на рабочих местах и последовательно развивают культуру безопасного труда. В 2025 году «Мособлэнерго» вошло в число лауреатов наряду с крупными госструктурами, корпорациями, профсоюзными и страховыми организациями.
В компании выстроили комплексную систему работы с безопасностью. Для сотрудников регулярно проводят тематические дни охраны труда и обучающие мероприятия.
А еще «Мособлэнерго» реализует ряд социнициатив:
- проводит уроки электробезопасности в школах;
- организует экскурсии для студентов колледжей;
- публикует разъясняющие материалы в соцсетях;
- контролирует соблюдение требований охраны труда подрядными организациями.
Награда подтвердила, что работа «Мособлэнерго» в сфере безопасности выходит за рамки формальных требований. Это часть корпоративной культуры. Компания планирует и дальше внедрять передовые практики, чтобы обеспечивать не только надежное электроснабжение Подмосковья, но и безопасность каждого сотрудника.