В «Мособлэнерго» провели более 6 000 обучений сотрудников

25 декабря 2025, 14:01

оригинал Фото: пресс-служба Министерства энергетики Московской области

С начала 2025 года в «Мособлэнерго» провели более 6 600 обязательных обучений работников по охране труда и электробезопасности. Эти занятия необходимы, чтобы сотрудники могли безопасно выполнять свои обязанности и имели допуск к работам на объектах компании. Об этом сообщили в Минэнерго Подмосковья.





Обучение проходило в «Энергетическом институте повышения квалификации «Мособлэнерго» по 63 темам. Сотрудники осваивали безопасные методы работы, оказание первой помощи и правила пожарной безопасности. Регулярное обучение также помогает подготовить предприятие к отопительному сезону.



С начала года 1 521 работник оперативного и ремонтного персонала, а еще 447 руководителей прошли проверку знаний по электробезопасности. Чтобы подготовить сотрудников к нестандартным ситуациям, компания провела 190 занятий по пожарной безопасности, два тактико-специальных учения, 61 противопожарную и 164 противоаварийные тренировки в филиалах.



Фото: пресс-служба Министерства энергетики Московской области

«Подготовка персонала — краеугольный камень безопасности и надежности энергосистемы. Проведение множества обязательных обучений, регулярные проверки знаний и масштабные противопожарные тренировки, как в «Мособлэнерго», — это не просто формальность. Это системная работа, которая напрямую влияет на готовность предприятия к отопительному сезону и гарантирует стабильное электроснабжение для жителей», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.