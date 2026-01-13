Модернизировать теплоснабжение в Подмосковье продолжили в новогодние праздники
Во время новогодних выходных в Подмосковье не прекращали работы на объектах государственной программы модернизации системы теплоснабжения. Об этом рассказали в пресс-службе Минэнерго Московской области.
Подрядные организации и бригады специалистов продолжали ремонт и строительство, чтобы сохранить темп реализации программы и своевременно ввести объекты в эксплуатацию.
Работы вели в нескольких округах региона – Богородском, Волоколамском, Пушкинском, а также в Чехове и других муниципалитетах.
«Мы перешли на круглогодичный цикл реализации программы модернизации теплоснабжения. Работы распределены на весь год и ведутся даже зимой, параллельно с отопительным сезоном. Подрядчики понимают ответственность за соблюдение сроков, поэтому на некоторых объектах было решено сократить новогодние каникулы и продолжить работу», – отметил министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов.Государственная программа модернизации системы теплоснабжения Московской области предусматривает комплексное обновление теплоснабжающей инфраструктуры. Она является самой масштабной в России. За два года реализации программы отремонтировали 200 источников тепла, заменили более 520 км сетей.
Инициатором программы выступил губернатор региона Андрей Воробьёв.