Модернизировать теплоснабжение в Подмосковье продолжили в новогодние праздники

13 января 2026, 16:27

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Во время новогодних выходных в Подмосковье не прекращали работы на объектах государственной программы модернизации системы теплоснабжения. Об этом рассказали в пресс-службе Минэнерго Московской области.





Подрядные организации и бригады специалистов продолжали ремонт и строительство, чтобы сохранить темп реализации программы и своевременно ввести объекты в эксплуатацию.



Работы вели в нескольких округах региона – Богородском, Волоколамском, Пушкинском, а также в Чехове и других муниципалитетах.

«Мы перешли на круглогодичный цикл реализации программы модернизации теплоснабжения. Работы распределены на весь год и ведутся даже зимой, параллельно с отопительным сезоном. Подрядчики понимают ответственность за соблюдение сроков, поэтому на некоторых объектах было решено сократить новогодние каникулы и продолжить работу», – отметил министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов.