Мособлводоканал отработал праздники без сбоев в системе водоотведения

15 января 2026, 09:29

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

В новогодние каникулы специалисты Мособлводоканала работали в усиленном режиме, чтобы жители Подмосковья не сталкивались с перебоями в системе водоотведения. По поручению министра ЖКХ Московской области Кирилла Григорьева всё заранее перевели в режим повышенной готовности, аварийные бригады дежурили круглосуточно. Об этом сообщили в ведомстве.