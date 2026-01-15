Мособлводоканал отработал праздники без сбоев в системе водоотведения
В новогодние каникулы специалисты Мособлводоканала работали в усиленном режиме, чтобы жители Подмосковья не сталкивались с перебоями в системе водоотведения. По поручению министра ЖКХ Московской области Кирилла Григорьева всё заранее перевели в режим повышенной готовности, аварийные бригады дежурили круглосуточно. Об этом сообщили в ведомстве.
За первые 12 дней нового года сотрудники Мособлводоканала устранили 361 засор. Самая высокая нагрузка на сети пришлась на 4 января. В этот день только в Орехово-Зуевском городском округе специалисты ликвидировали засоры по 13 адресам. Ситуацию осложняли сильные снегопады — из-за большого количества осадков доступ к сетям и сами работы требовали больше времени и ресурсов.
Для устранения сложных аварий коммунальщики использовали современную технику. В работу шли гидродинамические установки и вакуумное оборудование, которые позволяли быстро прочищать трубы и оперативно восстанавливать работу системы. Это помогло минимизировать неудобства для жителей даже в самые загруженные праздничные дни.
В Мособлводоканале напоминают, что многое зависит и от самих пользователей. Салфетки, бумажные полотенца, бытовой мусор, строительные материалы и крупные предметы, попадая в канализацию, становятся основной причиной серьезных засоров.
Специалисты просят жителей бережно относиться к системе водоотведения. Простые правила эксплуатации помогают избежать аварийных ситуаций и сохранить стабильную работу сетей в любое время года.
