Подмосковный робот Женя с начала года принял 9000 звонков

13 января 2026, 19:55

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Голосовой помощник Женя с начала 2026 года уже принял от жителей Подмосковья более 9000 звонков по вопросам ЖКХ. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.





Самая популярная тема обращений в этом году – устранение последствий снегопада. Таких звонков было свыше 1100. Среди популярных тем вопросов к роботу – также отопление (более 980 звонков) и электричество (порядка 660 звонков).

«В прошедшем году робот Женя обработал более 206 000 звонков, помог создать свыше 85 000 заявок в ЕДС и сделал 143 000 обзвонов. Голосовой помощник отправляет заявки в ЕДС, по необходимости соединяет с оператором, консультирует по отключениям, аварийным ситуациям, рассказывает о работе управляющих компаний, счётчиках и платежах, звонит жителю, чтобы убедиться, что проблема решена», – рассказали в ведомстве.