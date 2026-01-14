В Подмосковье более 2 000 специалистов ЖКХ прошли повышение квалификации

14 января 2026, 18:01

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

В 2025 году более 2 000 сотрудников сферы ЖКХ Подмосковья повысили квалификацию на базе Учебно-курсового комбината, который работает при Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Обучение прошли 2 196 специалистов ресурсоснабжающих организаций региона, сообщили в ведомстве.





Основной упор в программах сделали на вопросы охраны труда и безопасности. Наибольший интерес у слушателей вызвали курсы по работе во вредных и опасных условиях, оказанию первой помощи и правильному использованию средств индивидуальной защиты. Эти знания помогают сотрудникам увереннее работать на объектах и снижать риски на производстве.



Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что система подготовки кадров в отрасли активно меняется.



«Сегодня кадровая отрасль ЖКХ — это ключевой объект трансформаций. Мы внедряем в нее цифровые технологии и клиентоцентричность. Задача — не просто обучать молодых специалистов, а перестраивать подход к учебным процессам таким образом, чтобы выпускники становились универсальными профессионалами ЖКХ, способными решать самые сложные задачи с учетом современных реалий и стандартов», — рассказывает министр.